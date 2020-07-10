Воспитанники вернулись в детский центр под Калининградом, где в июне произошел пожар

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Воспитанники Центра помощи оставшимся без попечения родителей детям "Наш дом" в городе Зеленоградске Калининградской области, в пристройке к которому в июне произошел пожар, вернулись в учреждение. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в министерстве социальной защиты области.

"Дети вернулись в учреждение", - сообщили в министерстве, уточнив, что пострадавшее от пожара крыло изолировано от места их проживания. В корпусе наведен порядок в соответствии с санитарными нормами. Никакой опасности для детей нет, добавили в ведомстве.

Возгорание в чердачном помещении пристройки спортзала центра произошло в ночь на 21 июня. Огонь вышел на кровлю. Распространения огня на здание центра не было. Из учреждения были эвакуированы 110 человек, включая 101 ребенка, никто не пострадал. Дети провели ночь в детском саду №6 Зеленоградска, а затем их расселили в другие соцучреждения области.

По данным главного управления МЧС по региону, в результате пожара выгорело чердачное помещение пристройки, сгорела и обрушилась кровля на площади 400 кв. м. Спальный корпус, учебные помещения не пострадали. По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

Государственное бюджетное учреждение "Наш дом", на территории которого произошел инцидент, контролируется министерством социальной политики области.