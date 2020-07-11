ABC: бывшие жены Вайнштейна добились ареста активов продюсера на $6 млн

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Бывшие жены американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, добились наложения временного запрета на его банковские счета и иные активы на сумму около $6 млн. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на три собственных источника.

По их данным, Ив Чилтон, с которой продюсер расстался в 2004 году, и Джорджина Чапмен, которая развелась с ним в 2017 году, подали ходатайство в суд о наложении ареста на активы бывшего супруга и добились успеха. Обвиняемый теперь без согласия этих женщин не может снимать и тратить свои средства. Это крайне затрудняет ему задачу на разбирательствах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Суд по делу Вайнштейна завершился в Нью-Йорке в марте. Продюсер был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Жюри присяжных в конце февраля признало Вайнштейна виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Он был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение. Продюсер отбывает заключение в штате Нью-Йорк.

Власти Калифорнии добиваются передачи им продюсера для другого суда. В этом случае Вайнштейну грозит еще 29 лет в тюрьме в Лос-Анджелесе.