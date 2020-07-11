В Египте назвали превращение Айя-Софии в мечеть опасной политической игрой

По его словам, саму проблему превращения собора в мечеть следует рассматривать с точки зрения политической цели, намеченной президентом Турции. "Время и обстоятельства этого события говорят о том, что это - исключительно политическое решение, которое можно рассматривать в качестве попытки турецкого лидера сделать себя героем, якобы защищающим мусульманские святыни и возрождающим их славу", - сказал Нигм ТАСС в субботу.

"Многие рассуждают сейчас об исторической и юридической правде действий Эрдогана, но это - лишь бесполезная историческая дискуссия, - отметил он. - На самом деле, пользы от этого шага нет, потому что он только отвлекает нас от реального подтекста этой опасной политической игры". Вопрос, убежден эксперт, имеет исключительно политическую подоплеку и призван поднять имидж президента перед турецким народом. "Эрдоган - не просто человек с политическими амбициями, парящий над нефтяными и газовыми скважинами, здесь явно прослеживается его жадность, которую он показал в ряде стран, пытаясь захватить их суверенитет и ресурсы, - подчеркнул Нигм. - И эта проблема не имеет ничего общего с мечетями и религиями".

Как заявил в беседе с ТАСС бывший советник министерства по делам вакуфов шейх Салем Абдель Галиль, по основополагающим нормам ислама категорически запрещено разрушать церкви и другие места отправления культа, соответственно, превращение их в мечети неприемлемо. "Мы следуем поведению первых мусульман времен пророка Мухаммеда, - пояснил он. - А они исключали возможность приспособления храмов других религий под молельные дома мусульман". Когда один из праведных халифов Омар бен аль-Хаттаб вошел в Иерусалим, напомнил эксперт, он не стал молиться в церкви, чтобы это не вошло в традицию для других верующих и не оправдывало практику превращения церквей в мечети. "Это недопустимо, - отметил он. - Да, мы должны опираться на юридические документы, но если суд принимает такие решения предвзято, то это ошибка, если только вердикт суда не базируется на договоре купли-продажи здания церкви или других соглашениях между заинтересованными сторонами. Тогда никаких юридических проблем не существует".

Мнение христиан

По словам настоятеля поместной церкви греческого патриархата в провинции Думьят отца Пантелеймона, подобные решения Эрдогана являются провокацией и полностью отвергаются. "Греческие и другие христиане Египта и мусульмане категорически отвергают превращение Святой Софии в мечеть, - сказал он ТАСС. - Айя-София принадлежит Греческой православной церкви, с греческого ее название можно перевести как "церковь мудрости". Решение Эрдогана лишено мудрости и отражает политическое и религиозное банкротство". Он напомнил, что наиболее влиятельные и уважаемые богословы уже высказали свое мнение по этому поводу, заявив, что "такой шаг противоречит нормам шариата".