Эксперт: смена статуса Святой Софии не повлечет политические последствия для Турции

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть не будет иметь долгоиграющих последствий для Турецкой Республики на международной арене. Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу выразил директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Поскольку, строго говоря, Турция действует, на что беспрестанно указывает президент Реджеп Тайип Эрдоган, в рамках своей суверенной компетенции и суверенных прав. Это внутреннее дело Турции, и, строго говоря, инкриминировать им нечего. Какой статус имеет то или иное здание на территории той или иной страны, определяют власти этой страны. Не думаю, что это будет иметь какие-то серьезные политические последствия", - сказал он.

Лукьянов обратил внимание на достаточно бурную международную реакцию, в том числе со стороны лидеров православного мира - России и Греции. Однако, по словам аналитика, дальше риторики это вряд ли пойдет. "Может быть новый виток обострения отношений с Грецией, которые и так очень напряженные и неприязненные сейчас. Но опять же ограничители понятны. Это две страны - члены Североатлантического альянса. Если ситуация перегреется, найдут способ их успокоить", - отметил он.

Понятны также, считает политолог, несколько эмоциональные заявления, прозвучавшие из Москвы. "Эмоциональность российской реакции понятна, но особых возможностей повлиять на ситуацию нет. Другое дело, что не вся реакция, которую я слышал, на мой взгляд, эффективна. Одно дело выразить сожаление и неодобрение, а другое дело призывать Эрдогана "быть достойным Ататюрка". Он, мягко говоря, не собирается быть достойным [основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля] Ататюрка, а даже наоборот", - указал он.

Лукьянов также подчеркнул, что и в Москве, и в Анкаре понимают значимость двустороннего взаимодействия по разным направлениям - от Сирии и Ливии до ВТС и энергетической сферы. "Оно [сотрудничество] слишком нужно обеим сторонам. Как мы видели за последние насколько лет, разгорались острейшие кризисы в отношениях, которые тем не менее удавалось преодолевать, а они были намного опаснее, чем то, что происходит сейчас", - заключил эксперт.