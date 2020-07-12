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Пандемия коронавируса нового типа

Индийская актриса Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом

Накануне с COVID-19 госпитализировали ее свекра Амитабха Баччана и мужа Абхишека Баччана

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус индийской актрисы Айшварии Рай Баччан и ее дочери Арадхьи оказались положительными. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство PTI со ссылкой на Минздрав штата Махараштра, где живет семья Баччан.

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По этим данным, тесты актрисе были сделаны после того, как накануне с коронавирусной инфекцией госпитализировали ее свекра, индийского актера Амитабха Баччана, и ее мужа, актера и режиссера Абхишека Баччана. Тогда же было решено протестировать всех, кто контактировал с заболевшими.

Утром в воскресенье телеканал NDTV сообщал, что тест на коронавирус Айшварии Рай оказался отрицательным. В настоящее время резиденция семьи Баччан в Мумбаи закрыта, все ее жители помещены на двухнедельный карантин.

Комментариев самой Айшварии или членов ее семьи пока не поступало.

Айшвария Рай Баччан - фотомодель и актриса, победительница конкурса "Мисс мира - 1994". В 46 лет она продолжает входить в различные рейтинги самых красивых женщин мира.

Российскому зрителю она знакома по ролям в таких фильмах как "Ритмы любви" (Taal, 1999), "Девдас" (Devdas, 2002), "Джодха и Акбар" (Jodhaa Akbar, 2008), "Робот" (Enthiran, 2010) и другим.

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