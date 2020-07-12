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Изменение статуса собора Святой Софии

Глава Кипрской православной церкви: собор Святой Софии не потеряет ценности, став мечетью

Хризостом II предположил, что Турция из-за этого решения окажется в проигрыше, поскольку эта страна "так и не научилась уважать" историю и культуру

НИКОСИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле не изменит ценности этой христианской святыни. Такое мнение высказал в воскресенье предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II.

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"Мы опечалены, но собор Святой Софии не потеряет своей ценности", - отметил архиепископ Кипрский. По его словам, на протяжении 10 столетий - с V по XV века - этот храм был центром православия и христианства в целом. "Там собирались вселенские и местные синоды, и Византия пережила всю свою славу в этом месте. Это вошло в историю, и никакая сила не сможет уменьшить ценность собора Святой Софии", - подчеркнул он.

Хризостом II предположил, что в результате предпринятого шага Турция окажется только в проигрыше, поскольку, как он утверждал, эта страна "так и не научилась уважать" историю и культуру. "Она научилась осваивать чужую культуру и иногда, когда это не в ее интересах, она ее уничтожает", - заявил архиепископ Кипрский.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление с принятым решением. Папа Римский Франциск заявил, что "очень опечален" этим шагом турецких властей.

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КипрТурцияИзменение статуса собора Святой Софии
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