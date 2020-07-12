Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края опровергла информацию о задержании и обысках

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко в воскресенье опровергла информацию о своем задержании и обысках в ее доме, распространенную вечером по региональным и федеральным Telegram-каналам.

"Меня не арестовывали пока. Я на встрече. Обысков тоже не было, судя по всему", - написала Томченко в официальной группе для журналистов правительства Хабаровского края.

Сам Сергей Фургал был задержан в четверг в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину он не признал. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.

В Хабаровске проходит третья за два дня несанкционированная акция в поддержку Фургала. Шествие горожан по центральным дорогам Хабаровска началось около 21:00 (14:00 мск), как и в предыдущие два раза с площади Ленина. По сравнению с субботней акцией, когда, по данным УМВД, на улицы вышло 10-12 тыс. человек, вечером в воскресенье наблюдается значительно меньше участников. Ранее Томченко призывала горожан воздержаться от несанкционированных собраний, особенно на фоне растущего количества зараженных коронавирусной инфекцией.