На Камчатке приостановили операцию по спасению туриста с Ключевского вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июля. /ТАСС/. Активность Ключевской сопки на Камчатке не позволяет продолжить операцию по спасению мужчины, потерявшего сознание на вершине 6 июля, сообщили ТАСС в краевом управлении МЧС.

"Поисковые мероприятия невозможны из-за повышения температуры. Кроме того, из-за продолжающейся вулканической активности, происходит таяние находящегося у вершины ледника, со склонов, по пути восхождения, который является единственным маршрутом до местонахождения пострадавшего, постоянно сходят селевые потоки, наблюдаются мощные камнепады. В минувшие выходные было предпринято несколько попыток высадить десантную группу возле кратера вулкана - в непосредственной близости с тем местом, где находится пострадавший, однако погодные условия и парогазовые выбросы из кратера вулкана не позволили вертолету приблизиться к месту назначения", - сказал собеседник агентства.

По данным Камчатгидромета, в ближайшие дни метеопрогноз не изменится.

6 июля в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что у его коллеги при восхождении на вершину вулкана отнялись ноги, он находится без сознания. Чтобы обратиться за помощью, альпинист спустился на тысячу метров по склону, где смог воспользоваться мобильным телефоном. Спасатели регионального управления МЧС выдвинулись из краевого центра в поселок Усть-Камчатск, но в настоящий момент спасательная операция приостановлена.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 м. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск. В настоящее время по одному из склонов вулкана течет лава.