В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Немногочисленное мероприятие проходило на площади Ленина. Но после того, как к зданию правительства подъехали поливальные машины для дезинфекции территории, собравшиеся начали шествие по центральным улицам города. Далее участники несогласованной акции вновь вернулись на площадь Ленина, где и завершилось мероприятие.

ТАСС, 13 июля. Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.

После окончания акции, которая длилась около четырех часов, часть горожан осталась на площади чтобы пообщаться друг с другом, спеть несколько песен под гитару.

Ранее в понедельник полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на встрече с журналистами отметил, что люди имеют право выражать свое мнение.

Несогласованное мероприятие контролировалась сотрудниками полиции, которые призывали граждан не нарушать общественный порядок и разойтись. Кроме того, сами участники предотвращали провокации. Число собравшихся, как передает корреспондент ТАСС, было заметно меньше, чем наблюдалось на акциях, прошедших в выходные дни, но региональное УМВД пока не сообщает точные данные.