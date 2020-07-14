В России работают более 2 тыс. детских оздоровительных лагерей

"Работа организаций отдыха и оздоровления летом 2020 года предусмотрена в 53 субъектах Российской Федерации. По состоянию на 10.07.2020 оздоровительная кампания начата в 32 субъектах Российской Федерации", - сообщили в ведомстве. При этом, по информации Роспотребнадзора, еще в 13 субъектах летние оздоровительные учреждения откроются с 15 июля, а в восьми регионах - с 1 августа.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 700 тыс. детей отдыхают в оздоровительных лагерях в 32 регионах России, говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном во вторник на сайте ведомства.

В целом по России большая часть лагерей открылась и начала работу с 1 по 15 июля, но, например, в Сахалинской области летняя оздоровительная кампания началась с 1 июня. "Сейчас отдых детей осуществляется в 2 137 лагерях, в которых отдыхает 709 452 ребенка", - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства получили 26 тыс. заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений, по 98% из них провели экспертизы и выдали 24 636 заключения, 108 из которых - о несоответствии лагерей требованиям санитарных правил.

В ведомстве заверили, что все загородные лагеря работают в закрытом режиме, везде работают медики и повара, последние обеспечены масками и перчатками, все должностные лица при поступлении на работу прошли обследование на наличие вируса. Детей при заезде проверили на наличие инфекции и с тех пор каждый день меряют температуру им и взрослым.