Онлайн-каникулы: чем занять ребенка этим летом

Как организовать день школьника, если каникулы уже начались? Когда откроют лагеря и санатории? Безопасно ли сейчас отправлять ребенка к бабушке? С кем оставить совсем маленьких? Эти вопросы родители задают на форумах и в соцсетях — из-за самоизоляции детский досуг стал для многих проблемой. Рассказываем, как ее можно решить.
Будут ли работать детские лагеря?
Этим летом лагеря и санатории откроют позже и ограничат прием детей. Минпросвещения планировало перенести оздоровительную кампанию на июль с сокращением смен до 14 дней. Точную дату открытия будут определять сами учреждения с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. О готовности организовать отдых пока заявило порядка 40 субъектов РФ.
Роспотребнадзор рекомендовал открывать лагеря и санатории не ранее третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса. Отдыхать можно будет только в том регионе, где живет ребенок. Из Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя можно будет выезжать в лагеря в соседних регионах. Детям и работникам лагерей необходимо будет в течение смены не покидать территорию учреждения. Меры профилактики позволят отдыхать без масок.
Часть регионов назвали ближайшую дату начала оздоровительной кампании, например Карелия, Ставрополье, Хабаровский край, Кировская область. Некоторые учреждения уже заявили о 100-процентной готовности к приему детей.
Что такое онлайн-смены?
Многие родители считают рискованным отправлять ребенка в лагерь этим летом, даже если снимут режим самоизоляции. В Москве таких — 80%. Для детей, которые останутся дома, есть альтернатива — онлайн-смены. Такой формат предлагают государственные и частные учреждения, последние — по более чем 50 программам: это и виртуальные языковые, а также танцевальные, спортивные лагеря. Цены за одну смену колеблются от 1 тыс. до 12 тыс. рублей.
Среди бесплатных проектов — онлайн-лагерь "Киберлето", организованный Московским центром "Патриот.Спорт" и школой №868. В программе — занятия по финансовой грамотности, программированию, блогерству, изучению языков, в перерывах участников ждут тренировки, гимнастика для глаз и танцевальные упражнения. Виртуальный лагерь пройдет с 1 июня по 21 августа в шесть смен для детей в возрасте от 11 до 17 лет. Заявки принимают на mos.ru или на сайте школы №868, количество участников не ограничено.
Запись школьников в онлайн-смены на своих сайтах ведут дворцы и центры творчества. Зарегистрироваться на них можно и на портале мэра Москвы mos.ru.
"Онлайн-смена — новый формат, который не предполагает, что ребенок не отходит от компьютера. Расписание и план на день мы составили так, чтобы дети проводили у монитора не больше двух часов в день. Часть активностей у нас вынесена в офлайн, например практикумы, подготовка к постановке спектаклей. Нахождения у монитора требуют лишь дистанционные занятия, но длительность их не превышает 30 минут", — говорит директор Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара, председатель московского отделения Российского движения школьников Надежда Куранина.
Расписание в виртуальном лагере очень похоже на обычное: общий сбор, зарядка, занятия, вечернее собрание. Соблюдать режим важно, считает заведующая кафедрой педагогики и психологии МПГУ Елена Приступа.
"Сложно проконтролировать ребенка, который находится по ту сторону экрана. Поэтому в онлайн-лагере главная задача педагога — мотивировать и увлечь, чтобы дети не пропускали активности. Та же утренняя зарядка, ее функция — пробудить нас, настроить на единый лад. А если включаться нерегулярно, в чем тогда смысл лагеря?"
Онлайн-каникулы "IT-лето 2020" подготовил Московский центр технологической модернизации образования. Курсы по 29 программам пройдут для всех желающих с июня по август.
Также Минпросвещения планирует организовать в июне кружки и секции для школьников, которые будут в этом нуждаться.
С кем оставить самых маленьких?
Во время пандемии многие сады работают в режиме дежурных групп, регионы планируют продлить его и на лето. Об этом заявили, в частности, власти Москвы.
Отдать ребенка в дежурную группу во время пандемии могут родители, которые работают и предоставили справку от работодателя. Остальным придется искать альтернативу, например обратиться за помощью к онлайн-няне. Специалист займет ребенка, пока мама или папа работают: почитает, порисует, потанцует, поможет выучить буквы и стихи. В Москве получить такую услугу можно бесплатно, обратившись в центр "Моя карьера" при департаменте труда и социальной защиты населения. Кроме государственных учреждений есть и коммерческие проекты по подбору онлайн-нянь.
Чем занять ребенка, родитель может узнать с помощью специальных онлайн-сервисов. Например, в Москве на сайте библиотеки МЭШ можно ввести в строке поиска слово "дошкольники" и посмотреть все доступные на сегодня материалы: во что поиграть с малышом, какие занятия доступны. Например, на сайте недавно появился новый проект в форме онлайн-путешествия.
Методический центр города Москвы запустил "Игры и занятия для дошкольников". Также на ресурсе можно найти ссылки на полезные городские онлайн-сервисы, видеоролики и сборники образовательных материалов. Материалы доступны без регистрации.
Что предлагают музеи, парки и университеты
Музеи приостановили прием посетителей до тех пор, пока не снимут режим самоизоляции, но подготовили виртуальные активности для детей.
Продавать абонементы начали музей-заповедник "Царицыно", Музей Москвы, Еврейский музей и центр толерантности. Курс занятий рассчитан на неделю, проводить их будут преподаватели и эксперты. Цены варьируются от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей за смену.
Ежедневно бесплатную онлайн-программу составляет Музей космонавтики. В нее входит зарядка, уроки и викторины, беседы с космонавтами, виртуальные экскурсии и совместные просмотры фильмов. Часть мероприятий проходит в режиме трансляций, другие — в записи. Посмотреть расписание можно в официальной группе музея в "ВКонтакте" по тегу #БортовойЖурнал.
Московский планетарий запустил несколько направлений: уроки, лекции, циклы астрономических аудиоспектаклей. Один из последних проектов — "Астрогид" поможет детям погрузиться в наблюдения за окружающим миром даже в домашних условиях. Видео будут транслировать на YouTube-канале и на страницах планетария в социальных сетях.
Программу онлайн-мероприятий подготовили парки Москвы, каждую неделю активности обновляются. Встречи проходят два раза в неделю, по средам и пятницам, в 11:00 в форме онлайн-квестов, мастер-классов и тренировок.
Онлайн-проекты для школьников запускают и педагогические вузы, например МПГУ в Москве. Также университет сейчас активно готовит вожатых к онлайн-форматам взаимодействия с детьми.