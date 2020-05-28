Онлайн-каникулы: чем занять ребенка этим летом

Многие родители считают рискованным отправлять ребенка в лагерь этим летом, даже если снимут режим самоизоляции. В Москве таких — 80%. Для детей, которые останутся дома, есть альтернатива — онлайн-смены. Такой формат предлагают государственные и частные учреждения, последние — по более чем 50 программам: это и виртуальные языковые, а также танцевальные, спортивные лагеря. Цены за одну смену колеблются от 1 тыс. до 12 тыс. рублей.

Среди бесплатных проектов — онлайн-лагерь "Киберлето", организованный Московским центром "Патриот.Спорт" и школой №868. В программе — занятия по финансовой грамотности, программированию, блогерству, изучению языков, в перерывах участников ждут тренировки, гимнастика для глаз и танцевальные упражнения. Виртуальный лагерь пройдет с 1 июня по 21 августа в шесть смен для детей в возрасте от 11 до 17 лет. Заявки принимают на mos.ru или на сайте школы №868, количество участников не ограничено.

Запись школьников в онлайн-смены на своих сайтах ведут дворцы и центры творчества. Зарегистрироваться на них можно и на портале мэра Москвы mos.ru.

"Онлайн-смена — новый формат, который не предполагает, что ребенок не отходит от компьютера. Расписание и план на день мы составили так, чтобы дети проводили у монитора не больше двух часов в день. Часть активностей у нас вынесена в офлайн, например практикумы, подготовка к постановке спектаклей. Нахождения у монитора требуют лишь дистанционные занятия, но длительность их не превышает 30 минут", — говорит директор Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара, председатель московского отделения Российского движения школьников Надежда Куранина.

Расписание в виртуальном лагере очень похоже на обычное: общий сбор, зарядка, занятия, вечернее собрание. Соблюдать режим важно, считает заведующая кафедрой педагогики и психологии МПГУ Елена Приступа.

"Сложно проконтролировать ребенка, который находится по ту сторону экрана. Поэтому в онлайн-лагере главная задача педагога — мотивировать и увлечь, чтобы дети не пропускали активности. Та же утренняя зарядка, ее функция — пробудить нас, настроить на единый лад. А если включаться нерегулярно, в чем тогда смысл лагеря?"

Онлайн-каникулы "IT-лето 2020" подготовил Московский центр технологической модернизации образования. Курсы по 29 программам пройдут для всех желающих с июня по август.

Также Минпросвещения планирует организовать в июне кружки и секции для школьников, которые будут в этом нуждаться.