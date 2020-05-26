Опрос: более 80% россиян изменили планы на летний отдых детей в 2020 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Планы на летний отдых для своих детей в связи с эпидемической ситуацией и введенными из-за нее ограничительными мерами пришлось изменить 83% россиян. При этом те родители, которые планировали поездки с детьми за рубеж, по большей части отправят их на каникулы на дачу или будут вывозить за город на выходные. Об этом свидетельствуют данные опроса компании "Авито", который имеется в распоряжении ТАСС.

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"Большинство опрошенных планировали отпуска, от которых пришлось отказаться, а также [отправить детей в] детские летние лагеря", - сообщили ТАСС в "Авито". Однако 49% респондентов отказались от поездок за границу или летнего отпуска, и теперь их дети проведут каникулы на даче или останутся в городе.

Согласно данным опроса, пандемия и режим самоизоляции сильно повлияли на планы 43% родителей, 40% отметили, что ситуация с коронавирусом заставила скорректировать их, но не кардинально. Ничего не поменялось у 17% опрошенных.

Меньше всего режим самоизоляции повлиял на жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов - там только 37% респондентов "экстренно все переиграли", а намерения 20% опрошенных вообще не изменились. Совсем иная картина в Москве и Санкт-Петербурге, где резко искать новые решения пришлось 49% родителей, а с необходимостью корректировать планы столкнулись 41% и 43% соответственно.

Говоря о причинах смены планов, более двух третей россиян (73%) заявили, что считают слишком рискованным отправлять детей в летние лагеря в связи с ситуацией с коронавирусом. При этом уровень опасений выше среди мам, чем среди пап (76% против 70%).

Среди москвичей даже в случае снятия режима самоизоляции отправить ребенка на отдых в летний лагерь или детский сад не решатся 80% респондентов.

Город или дача?

Немногим более трети (36%) родителей сообщили, что отправят детей отдыхать на дачу, 31% их сверстников будут большую часть сезона находиться в городе, но по выходным семьи планируют выбираться за город, еще 30% останутся в городе на все лето.

При этом 37% детей должны были отправиться в летние лагеря, 28% - к бабушкам, которые сейчас находятся на самоизоляции. 16% родителей собирались отдать детей в сад или в летнюю школу, 4% пришлось отказаться от услуг няни из-за уменьшения семейного бюджета, еще 1% - по инициативе самой няни.

В общей сложности 21% родителей намерены добровольно или принудительно "загрузить" детей развивающими активностями или занятиями с репетиторами.