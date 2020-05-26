Опрос: более 80% россиян изменили планы на летний отдых детей в 2020 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Планы на летний отдых для своих детей в связи с эпидемической ситуацией и введенными из-за нее ограничительными мерами пришлось изменить 83% россиян. При этом те родители, которые планировали поездки с детьми за рубеж, по большей части отправят их на каникулы на дачу или будут вывозить за город на выходные. Об этом свидетельствуют данные опроса компании "Авито", который имеется в распоряжении ТАСС.
"Большинство опрошенных планировали отпуска, от которых пришлось отказаться, а также [отправить детей в] детские летние лагеря", - сообщили ТАСС в "Авито". Однако 49% респондентов отказались от поездок за границу или летнего отпуска, и теперь их дети проведут каникулы на даче или останутся в городе.
Согласно данным опроса, пандемия и режим самоизоляции сильно повлияли на планы 43% родителей, 40% отметили, что ситуация с коронавирусом заставила скорректировать их, но не кардинально. Ничего не поменялось у 17% опрошенных.
Меньше всего режим самоизоляции повлиял на жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов - там только 37% респондентов "экстренно все переиграли", а намерения 20% опрошенных вообще не изменились. Совсем иная картина в Москве и Санкт-Петербурге, где резко искать новые решения пришлось 49% родителей, а с необходимостью корректировать планы столкнулись 41% и 43% соответственно.
Говоря о причинах смены планов, более двух третей россиян (73%) заявили, что считают слишком рискованным отправлять детей в летние лагеря в связи с ситуацией с коронавирусом. При этом уровень опасений выше среди мам, чем среди пап (76% против 70%).
Среди москвичей даже в случае снятия режима самоизоляции отправить ребенка на отдых в летний лагерь или детский сад не решатся 80% респондентов.
Город или дача?
Немногим более трети (36%) родителей сообщили, что отправят детей отдыхать на дачу, 31% их сверстников будут большую часть сезона находиться в городе, но по выходным семьи планируют выбираться за город, еще 30% останутся в городе на все лето.
При этом 37% детей должны были отправиться в летние лагеря, 28% - к бабушкам, которые сейчас находятся на самоизоляции. 16% родителей собирались отдать детей в сад или в летнюю школу, 4% пришлось отказаться от услуг няни из-за уменьшения семейного бюджета, еще 1% - по инициативе самой няни.
В общей сложности 21% родителей намерены добровольно или принудительно "загрузить" детей развивающими активностями или занятиями с репетиторами.
Организовать досуг для детей самостоятельно решили 20% респондентов, которые планируют семейные лагеря и хотя бы совместные активности с близкими. Больше всего таких родителей в небольших (до 250-100 тыс. жителей) и маленьких городах (меньше 100 тыс. жителей) - 26% и 22% соответственно. Такой необычный вариант, как онлайн-няню или детский сад в формате онлайн, собираются опробовать 3% российских родителей, отмечается в исследовании.
Вне зависимости от региона, большинство родителей сообщили, что обычно дети проводят лето "на даче с бабушкой". В то же время среди москвичей в два-три раза больше тех, кто может позволить себе отправить ребенка с бабушкой за границу, чем среди жителей других городов. Около трети респондентов из маленьких городов отметили, что обычно ребенок летом "предоставлен сам себе", например, гуляет во дворе. В Москве и Санкт-Петербурге, напротив, процент таких значительно меньше (20% и 17% соответственно).
Опрос проводился в период с 18 по 22 мая среди 2 800 родителей.
Летняя оздоровительная кампания
Ранее Минпросвещения рекомендовало дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля. При этом отмечалось, что в таком случае смены в лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней. В свою очередь, в Минпросвещения отметили, что из 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления к открытию в этом году будут готовы только около 33,4 тыс. Детям и сотрудникам перед поездкой на смену и во время пребывания в лагере будут проводить тесты на коронавирус.
При этом Национальный родительский комитет 21 мая направил в правительство РФ письмо с просьбой в любом случае открыть с июля детские летние лагеря, а также обязать Минздрав РФ увеличить финансирование медицинского персонала в них, чтобы избежать нехватки кадров. Кроме того, родительский комитет предложил дотировать региональные бюджеты, чтобы инвалиды, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей могли отдохнуть бесплатно.