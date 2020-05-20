Труднее всего — встать с дивана: как комфортно выйти из режима самоизоляции

Прогулки, походы в гости, объятия и живое общение — то, чего мы все с нетерпением ждем, и то, чего многие из нас неосознанно боятся. Страх перед коронавирусом может многим подпортить выход из домашнего режима

"Окончание самоизоляции для большинства — радость, но, возможно, в чем-то робкая, потому что люди, конечно, опасаются этой неведомой угрозы… Любое изменение налаженного образа жизни для человека, существа достаточно инерционного, — это стресс", — говорит социальный психолог Алексей Рощин. Чего ждать от жизни после самоизоляции, как вернуть себе жажду нового и избавиться от чувства вины за неосуществленные планы? Разбираемся вместе со специалистами. Новая реальность При попытке вернуться к обычному ритму жизни многие могут столкнуться с неожиданными затруднениями. Начнем с того, что за это время мы уже успели позабыть, что это такое — "обычная" жизнь, сидение в четырех стенах успело стать новой нормой. Кроме того, следует помнить, что мир за пределами квартиры вряд ли будет соответствовать вашим ожиданиям. Ограничения и запреты не исчезнут из нашей жизни одномоментно. Сразу пойти в кино, кафе или театр, отправиться в отпуск за границу или даже в соседний город после окончания режима самоизоляции у вас, скорее всего, не получится. Лучше подготовить себя к тому, что забыть о пандемии раз и навсегда получится еще не скоро.

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"В любой стрессовой ситуации состояние фрустрации, разочарования, когда мы не можем вернуться к полноценной жизни, состояние нереализованности из-за несбывшихся планов, из-за того что пришлось, например, сдавать путевки на отпуск, неизбежно... Но это состояние эмоциональное. Если мы осознаем, что эти меры справедливы и обеспечат нам безопасность и здоровье, если мы переключимся на осознанную оценку, это поможет с этим состоянием справиться", — говорит кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. Психологи советуют использовать первое время после отмены самоизоляции для формирования новых привычек. К примеру, вместо походов в гости можно начать больше ходить пешком и выходить гулять на природу. Это поможет снять эмоциональное напряжение. Не стоит сразу после снятия ограничений с головой окунаться в социальную жизнь, собирать вместе всех родственников и друзей. К выходу из режима самоизоляции надо подходить ответственно, в данном случае лучше проявить излишнюю осторожность, чем безалаберность, учитывая возможные последствия своих действий. Лариса Овчаренко советует относиться к выходу из самоизоляции как к окончанию диеты или поста и стараться быть умеренным. "Уровень жизни будет некоторое время другой. К этому и с пониманием, и с принятием рекомендую отнестись и снизить свой уровень ожиданий… Надо внутренне обрубить: вот это была одна жизнь, сейчас будет другая. Выстраивать ее надо в соответствии с условиями внешней среды", — говорит директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова.

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Алексей Рощин советует по возможности строить свою жизнь так, чтобы она минимально менялась из-за внешних обстоятельств. Например, во время самоизоляции необходимо следить за режимом дня, заниматься делами и строить планы, чтобы поддерживать тонус и чувствовать контроль над происходящим. Не стоит воспринимать время самоизоляции как отпуск. Это облегчит возвращение к обычной жизни. "Если человек воспринимает карантин так, будто внешняя сила повернула ключ и прекратила его завод, и он теперь лежит и ждет, пока его обратно включат, вернуться в обычный ритм будет очень тяжело, — объясняет социальный психолог. — Самое трудное — это встать с дивана". Бесцельно прожитые недели Невозможность выйти из дома на всех повлияла по-разному. Кто-то с первого же дня залег в спячку, а кто-то, напротив, решил за время самоизоляции сделать все отложенные "на потом" дела. Отличная идея, но если вам так и не удалось выучить новый язык, сесть на шпагат, перечитать все любимые книги, разобрать шкаф и связать себе свитер, постарайтесь не мучить себя чувством вины. Самоизоляция — не отпуск, но и не повод соревноваться с другими в продуктивности. "Наше резкое желание чем-то срочно заняться было связано с тем, что мы думали, что раз находимся дома, то у нас объем работы и домашних дел вдруг резко снизится. К великому сожалению, мы не учли, что онлайн-коммуникации и согласования у большинства работающих из дома стали занимать гораздо больше времени... Чудес не бывает. Десять языков ты не выучишь. Прошло не так много времени, это нам только кажется, что мы сто лет сидим", — считает Гули Базарова. Значительное количество времени и энергии у многих ушло на изменение алгоритмов и стратегий работы и освоение новых технологий. Кроме того, на нашу продуктивность и готовность осваивать новое сильно повлияли защитные механизмы психики и наши страхи.

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"Давление очень сильное, причем не только в России, но и во всем мире. Мы понимаем, что надо бояться, и бояться надо смертельно. И эта угроза смерти, которая может прийти в буквальном смысле из воздуха, препятствует осуществлению планов, освоению навыков… Это в нас еще от предков, которые сидели в пещере и боялись саблезубого тигра. Если есть угроза жизни — это всегда высший приоритет, это препятствует всему остальному", — поясняет Алексей Рощин. Чтобы страхи отступили, а планы реализовались, психологи советуют подключать осознанность и рациональность. Подумайте, чего именно вы боитесь, оцените, как страх на вас влияет. Сосредоточьтесь на своих планах. Поговорите о них с кем-нибудь, напишите списки дел, это поможет снизить тревогу. "Как правило, после любого сильного стрессового воздействия, а режим самоизоляции — это довольно серьезный стресс, мы можем столкнуться с изменением картины мира и образа будущего. Планы могут искажаться и в связи с этим. Тут очень важно понять, нужно ли мне то, что я хочу реализовать, или стоит поменять планы и стремиться к новым горизонтам", — считает Лариса Овчаренко. Страх и его последствия "Конечно будут люди, с особенностями темперамента, характера или психики, с которыми страх коронавируса может остаться. Важно понимать, что, раз у тебя есть медицинская педантичность, в первую очередь надо обращать внимание на себя. Продолжай носить маску, мой руки, сколько тебе нужно. Не надо требовать такой же педантичности от всех вокруг", — говорит Гули Базарова. Важно помнить, что этот совет работает и в обратную сторону. К людям, которые будут выходить на улицу только в перчатках и масках после отмены всех ограничений, нужно будет относиться спокойно и с пониманием.

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