Три четверти века после Потсдамской конференции: рассчиталась ли Германия за войну?

Потсдамская конференция — последняя встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции — открылась 75 лет назад в окрестностях Берлина. На ней победители договаривались о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее демилитаризации, денацификации и долгах. Финансовый вопрос оказался одним из самых острых: полностью он не исчерпан до сих пор. И спустя десятилетия, наряду со странами, удовлетворенными репарациями, есть те, кто уверен: жестокости Третьего рейха требуют гораздо большего возмещения. В деньгах.
Триллион для пана
Вопрос о том, сколько взыскать с Третьего рейха, союзники обсуждали еще на конференции в Ялте в феврале 1945-го. В Потсдаме к нему вернулись снова, и тогда же порядок выплат подчинили детально проработанным правилам. Победители получили право взимать репарации с занятых ими в Германии зон. Для СССР сделали исключение: стране, больше других пострадавшей от нацизма, передали 10% промышленных мощностей Западной Германии, где у Красной армии оккупированных территорий не было. Кроме того, Москва получила право в особом порядке уладить финансовый вопрос с Варшавой. Cпустя десятилетия выяснилось, что восточноевропейская страна считает себя обделенной. Ведь в начале 1950-х СССР добился от поляков согласия не требовать большей части немецких денег.
Претензия на недовыплаченные репарации много лет в ходу у правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS). Официально Варшава не выдвигает финансовых требований к Берлину, однако политики, представляющие PiS, регулярно сетуют на допущенную несправедливость в вопросе о деньгах. Только в 2018–2019 годах недостаточные репарации упоминали в своих выступлениях глава МИД, премьер-министр и президент Польши. А к годовщине начала Второй мировой, 1 сентября 2019 года, Варшава завершила подсчет убытков. Председатель комитета Сейма по репарациям Аркадиуш Мулярчик оценил их в €1 трлн .
Астрономические суммы претензий могли бы показаться несообразными. Но за ними скрывается подсчет жертв и разрушений, которые поляки считают беспрецедентными. Война унесла жизни 6 млн их соотечественников, а это значит, что погиб каждый шестой обладатель польского паспорта. На Потсдамской конференции эти потери компенсировали территориями: у Германии отняли, а Польше передали Померанию и Щецин. В Варшаве считают, что этого недостаточно, и многие хотели бы от Германии еще денег в счет старых долгов.
Миллионы, которые украл Гитлер
Тогда как Польша не переводит свои требования на язык дипломатии, в Европе есть страна, готовая реагировать на недополученные, с ее точки зрения, репарации официальными демаршами. В июне 2019 года посол Греции в Берлине вручил МИД ФРГ ноту, в которой призвал к началу переговоров по немецкому "долгу". В Афинах уверены: за преступления Третьего рейха, оккупировавшего Элладу с 1941-го по 1944-й, справедливой компенсации начислено не было. Сумма, на которую претендуют греки, весьма внушительна: порядка €200–300 млрд. В нее входят 476 млн рейхсмарок немецкого "займа", взятого Третьим рейхом силой оружия в 1942 году. В 1960-м Германия компенсировала Греции оккупацию, но заплатила при этом только... 115 млн.
В наши дни тему немецкого долга использует в борьбе за власть леворадикальная партия СИРИЗА. Ее лидер Алексис Ципрас уверен: чтобы перевернуть черную страницу в отношениях между двумя странами, Германия должна рассчитаться материально. В 2015 году критиковавшего Берлин Ципраса избрали премьером. При его правлении парламент Греции выставил Германии счет: €270 млрд.
Как бы ни была велика эта сумма, среди депутатов нашлись те, кто и ее счел недостаточной. Ультранационалисты из "Золотой зари" хотели бы, чтобы немцы перечислили еще больше: €400 млрд. Греческие крайне правые терпеливо излагают свои аргументы: 300 тыс. убитых соотечественников и 1700 уничтоженных деревень. Однако реакция официального Берлина — решительное нет.
Давайте разделим долг
В 2020 году на фоне пандемии к Германии обратилась еще одна страна, считающая, что вопрос о долге не был решен в ее пользу. Это Италия, сражавшаяся вместе с немцами на полях Второй мировой, но воевавшая против них во время Первой. В 1953 году по Лондонскому соглашению ФРГ добилась списания половины всех репараций, которые должна была выплатить за оба конфликта. Решение приняли под давлением США и Великобритании, убедивших своих союзников присоединиться.
В Италии и Греции раздаются голоса тех, кто считает, что великие державы пожертвовали интересами средних, преследуя долговременную выгоду. Вашингтон и Лондон хотели ослабить давление на немцев и помешать распространению в их среде неонацистских настроений. Экономические потребности Рима и Афин при этом не приняли в расчет.
В отличие от греков итальянцы не хотят свои деньги назад, однако предпочли бы, чтобы Германия щедрее вложилась в восстановление Европы после кризиса, вызванного пандемией. В марте 2020-го мэры городов, пострадавших от коронавируса, — Милана, Бергамо и Венеции выкупили полосу в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, через которую обратились к широкой аудитории немцев.
Посыл градоначальников прост: если бы не списание долгов в 1953-м, Германия никогда не стала бы экономическим лидером Европы. А раз уж дело обстоит так, то в моральном отношении немцы все еще не рассчитались по репарациям до конца.
Мэры настаивают: Германия может и должна вернуть исторический долг тем странам, которые помогли ей 57 лет назад, согласившись на списание, — включая Италию, Грецию, Португалию — притом почти симметричным способом: выпустив совместные с ними долговые обязательства, подкрепленные всем весом немецкой экономики. Такие ценные бумаги с удовольствием раскупят инвесторы, а Рим, Афины и Лиссабон извлекут из этого финансовую выгоду. Однако в Берлине выплачивать старый моральный долг, взяв новый, реальный, не стремятся. Признавать за собой тяжесть моральных обязательств перед соседями в администрации Ангелы Меркель не готовы: с ее точки зрения, вопрос о выплатах странам, пострадавшим от нацизма, решен навсегда.
Уверенность некоторых из соседей Германии, что долги Третьего рейха — не только финансовые, но и моральные — не выплачены до конца, надолго останется фактором европейской политики. Тем более что страны, обращающиеся к немцам с претензией, нередко зависят от их благосклонности. И Италия, и Греция, и Польша нуждаются в помощи Германии для скорого выхода из кризиса. На этом фоне любые исторические претензии приобретают новое качество. Используя их как аргумент, менее зажиточные страны Европы рассчитывают на получение от Берлина помощи, покровительства или уступок.
Игорь Гашков