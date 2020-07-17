Три четверти века после Потсдамской конференции: рассчиталась ли Германия за войну?

В Греции, Польше и Италии считают, что черта под выплатами репараций не подведена до сих пор

Потсдамская конференция — последняя встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции — открылась 75 лет назад в окрестностях Берлина. На ней победители договаривались о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее демилитаризации, денацификации и долгах. Финансовый вопрос оказался одним из самых острых: полностью он не исчерпан до сих пор. И спустя десятилетия, наряду со странами, удовлетворенными репарациями, есть те, кто уверен: жестокости Третьего рейха требуют гораздо большего возмещения. В деньгах. Триллион для пана

Вопрос о том, сколько взыскать с Третьего рейха, союзники обсуждали еще на конференции в Ялте в феврале 1945-го. В Потсдаме к нему вернулись снова, и тогда же порядок выплат подчинили детально проработанным правилам. Победители получили право взимать репарации с занятых ими в Германии зон. Для СССР сделали исключение: стране, больше других пострадавшей от нацизма, передали 10% промышленных мощностей Западной Германии, где у Красной армии оккупированных территорий не было. Кроме того, Москва получила право в особом порядке уладить финансовый вопрос с Варшавой. Cпустя десятилетия выяснилось, что восточноевропейская страна считает себя обделенной. Ведь в начале 1950-х СССР добился от поляков согласия не требовать большей части немецких денег. Претензия на недовыплаченные репарации много лет в ходу у правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS). Официально Варшава не выдвигает финансовых требований к Берлину, однако политики, представляющие PiS, регулярно сетуют на допущенную несправедливость в вопросе о деньгах. Только в 2018–2019 годах недостаточные репарации упоминали в своих выступлениях глава МИД, премьер-министр и президент Польши. А к годовщине начала Второй мировой, 1 сентября 2019 года, Варшава завершила подсчет убытков. Председатель комитета Сейма по репарациям Аркадиуш Мулярчик оценил их в €1 трлн . Астрономические суммы претензий могли бы показаться несообразными. Но за ними скрывается подсчет жертв и разрушений, которые поляки считают беспрецедентными. Война унесла жизни 6 млн их соотечественников, а это значит, что погиб каждый шестой обладатель польского паспорта. На Потсдамской конференции эти потери компенсировали территориями: у Германии отняли, а Польше передали Померанию и Щецин. В Варшаве считают, что этого недостаточно, и многие хотели бы от Германии еще денег в счет старых долгов. Миллионы, которые украл Гитлер

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Тогда как Польша не переводит свои требования на язык дипломатии, в Европе есть страна, готовая реагировать на недополученные, с ее точки зрения, репарации официальными демаршами. В июне 2019 года посол Греции в Берлине вручил МИД ФРГ ноту, в которой призвал к началу переговоров по немецкому "долгу". В Афинах уверены: за преступления Третьего рейха, оккупировавшего Элладу с 1941-го по 1944-й, справедливой компенсации начислено не было. Сумма, на которую претендуют греки, весьма внушительна: порядка €200–300 млрд. В нее входят 476 млн рейхсмарок немецкого "займа", взятого Третьим рейхом силой оружия в 1942 году. В 1960-м Германия компенсировала Греции оккупацию, но заплатила при этом только... 115 млн. В наши дни тему немецкого долга использует в борьбе за власть леворадикальная партия СИРИЗА. Ее лидер Алексис Ципрас уверен: чтобы перевернуть черную страницу в отношениях между двумя странами, Германия должна рассчитаться материально. В 2015 году критиковавшего Берлин Ципраса избрали премьером. При его правлении парламент Греции выставил Германии счет: €270 млрд. Как бы ни была велика эта сумма, среди депутатов нашлись те, кто и ее счел недостаточной. Ультранационалисты из "Золотой зари" хотели бы, чтобы немцы перечислили еще больше: €400 млрд. Греческие крайне правые терпеливо излагают свои аргументы: 300 тыс. убитых соотечественников и 1700 уничтоженных деревень. Однако реакция официального Берлина — решительное нет. Давайте разделим долг

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