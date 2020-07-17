Хабаровские власти призвали жителей не выходить на митинги из-за ситуации с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в пятницу призвали местных жителей соблюдать санитарные правила и воздержаться от посещения массовых мероприятий из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.
"В Хабаровском крае складывается тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. За минувшие сутки заболели 119 человек. Это самый большой показатель на Дальнем Востоке. В связи с этим убедительно просим вас воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать санитарные правила. Напоминаем, что все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, несанкционированы", - говорится в сообщении на сайте краевого правительства.
В нем отмечается, что в Хабаровске занято почти 90% коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом. Около 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Власти региона рассматривают возможность возврата к ограничительным мерам. Сейчас людям разрешено гулять, открыты парки и набережные, работают летние веранды кафе, торговые центры.
С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано более 5,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека умерли.
"Все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, несанкционированы. Позаботьтесь о себе и своих близких, относитесь с уважением к работе правоохранительных органов и медиков! Не поддавайтесь на провокации и не нарушайте закон", - говорится в сообщении.
В Хабаровском крае с конца прошлой недели проходят несогласованные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которому предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство.