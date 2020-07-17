Хабаровские власти призвали жителей не выходить на митинги из-за ситуации с коронавирусом

"В Хабаровском крае складывается тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. За минувшие сутки заболели 119 человек. Это самый большой показатель на Дальнем Востоке. В связи с этим убедительно просим вас воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать санитарные правила. Напоминаем, что все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, несанкционированы", - говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

В нем отмечается, что в Хабаровске занято почти 90% коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом. Около 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Власти региона рассматривают возможность возврата к ограничительным мерам. Сейчас людям разрешено гулять, открыты парки и набережные, работают летние веранды кафе, торговые центры.