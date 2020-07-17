Выплаты донорам плазмы в Петербурге и новые рекорды. Главное о коронавирусе за 17 июля

Россия
- Всего зафиксировано 759 203 случая заражения, из них новых — 6406. За сутки умерли 186 человек, за весь период — 12 123.
- Доноры плазмы для лечения коронавируса в Петербурге получат дополнительно до 5 тыс. рублей.
- Хабаровские власти призвали жителей не выходить на митинги из-за ситуации с коронавирусом. За последние сутки в регионе выявили 119 новых случаев заражения — это самый большой показатель на Дальнем Востоке.
Москва
- Всего зафиксировано 232 376 случаев заражения, из них новых — 575.
- Бюджет Москвы из-за пандемии может в 2020 году недополучить до 600 млрд рублей.
Мир
- Всего зафиксировано более 13,8 млн случаев заражения, умерли более 589 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число заразившихся в мире за семь дней увеличилось на 1,6 млн. Это самый большой прирост с начала пандемии.
- Кабмин Израиля решил закрыть спортзалы и запретить посещение ресторанов с 17 июля.
- В США за сутки заразились рекордные 75 тыс. человек.