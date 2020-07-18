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Трамп пожаловался, что про него написали сразу две плохие книги

Книгу о нем написала его племянница Мэри Трамп, а также бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал в пятницу в своем Twitter две вышедшие в последнее время книги о нем авторства его племянницы Мэри Трамп и бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

"Сначала никчемное чучело Джон Болтон, этот бряцающий оружием дурак, нарушает закон (он опубликовал огромное количество секретной информации) и соглашение о неразглашении, чтобы вызвать к себе хоть какое-то доверие и заработать немного денег, которые в конечном счете все равно полностью достанутся правительству. Потом Мэри Трамп, племянница, которая вообще редко появлялась и мало чего обо мне знает, говорит ложь о моих замечательных родителях (которые терпеть ее не могли) и обо мне и тоже нарушает соглашение о неразглашении. Она еще и нарушила закон, передав мои налоговые декларации. Она - просто ходячая катастрофа", - написал американский лидер.

"Много книг обо мне написано, некоторые из них хорошие, некоторые плохие. Хорошо это или плохо, но будет еще множество других книг", - уверен Трамп.

Книга Мэри Трамп "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) вышла в свет в июле. В ней племянница американского лидера, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.

Мэри Трамп в своей книге рассказывает также о собственной роли в расследовании, проведенном газетой The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем присвоил более $400 млн в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фредерика Трампа в сфере недвижимости. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ранее заявила, что книга племянницы президента США содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.

Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) поступила в продажу в июне. Ранее Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Трамп объявил о назначении Болтона на эту должность в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ранее заявила, что администрация США намерена добиться того, чтобы Болтон не смог получать доход от продажи мемуаров.

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СШАТрамп, Дональд
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