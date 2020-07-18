Власти в Хабаровске призвали разойтись участников второй за день акции в поддержку Фургала

Вторая немногочисленная несогласованная акция прошла в Хабаровске на площади Ленина у здания правительства. По оценке корреспондента ТАСС, в мероприятии приняла участие около 400 человек. На данный момент собравшиеся расходятся. Дневная акция, по данным мэрии города, собрала около 10 тыс. человек.

ТАСС, 18 июля. Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько обратился к участникам второй за субботу несогласованной акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала и призвал прекратить мероприятие, передает корреспондент ТАСС.

"Я вышел сказать, что вы в праве выражать свою волю, но сегодня на территории края - особая опасная инфекция, цените свои жизни <…> Я каждый день провожу консилиум. На сегодня у нас - 6 тыс. тех, кто заболел, 63 человека - в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 36 человек", - заявил Витько.

В субботу на протяжении всего дня в городе отмечалась очень жаркая погода. По информации краевого правительства, в Хабаровске было зафиксировано несколько вызовов скорой помощи для участников первой несогласованной акции, пять человек с тепловым ударом и повышенным артериальным давлением получили медицинскую помощь на месте. Одного человека госпитализировали, региональный Минздрав сообщал, что помощь понадобилась примерно 10 людям.

Ранее на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщалось, что Хабаровский край является единственным регионом России, где заболеваемость растет уже 10 недель подряд без снижений.