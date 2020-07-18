Министр культуры Франции прокомментировала пожар в соборе Нанта

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Министр культуры Франции Розлин Башло сообщила в субботу, что потрясена пожаром в соборе Святых Петра и Павла в Нанте.

"Я потрясена пожаром в кафедральном соборе Нанта, - написала она в Twitter. - Под угрозой вновь оказалось одно из сокровищ нашего исторического наследия". Министр сообщила, что мобилизовала все дежурные службы министерства и сама выезжает в Нант, чтобы определить масштабы ущерба.

Как ранее сообщили пожарные, огонь удалось локализовать спустя три часа после возгорания, однако старинный орган собора безвозвратно потерян, а в здании все еще находятся тлеющие обломки. "Все усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы обезопасить структуру собора", - подчеркнули пожарные. Собравшиеся около здания горожане поблагодарили пожарных за мужество и отвагу аплодисментами.

Глава столичного региона Франции Иль-де-Франс Валери Пекресс назвала возможный поджог в Нанте посягательством на "душу Франции". "Я была потрясена, узнав, что основная версия пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте - криминальная. Напасть на собор значит посягнуть на наши корни. Это было бы преступлением не только против католической веры, но и самой души Франции!" - написала политик в Twitter.

Сигнал о возгорании в соборе поступил в полицию в 07:30 по местному времени (08:30 мск). Прокуратура Нанта начала расследование по факту умышленного поджога сооружения.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар - не первый за время существования храма. В 1972 году пламя уничтожило его крышу. На ликвидацию последствий возгорания и реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.