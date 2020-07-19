Во Владивостоке завершилась немногочисленная акция в поддержку Фургала

ТАСС, 19 июля. Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась во Владивостоке. Об этом сообщает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий.

По информации присутствовавшего на месте событий корреспондента ТАСС, несогласованная акция во Владивостоке завершилась около центральной площади города после непродолжительных прогулок колонны горожан по центральным улицам. Сотрудники полиции сопровождали митингующих, призывали соблюдать правила дорожного движения и напоминали об ответственности за нарушение законодательства о публичных акциях. На этот раз в отличие от субботы погода в городе установилась нежаркая. Во Владивостоке переменная облачность, отмечается слабый ветер, температура воздуха держится на отметке плюс 24 градуса.

Одного из участников несогласованного мероприятия остановили для проверки информации о нарушении, передает корреспондент ТАСС. Официальным комментарием регионального управления МВД ТАСС на данный момент не располагает. После акции активисты в составе около 40 человек отправились к отделу полиции, куда, предположительно, был препровожден один из участников.

В Хабаровске с конца прошлой недели проходят несогласованные акции из-за ареста Фургала. Неравнодушные жители Владивостока присоединились к мероприятию 18 июля. В воскресенье в столице ДФО в 12:00 по местному времени (04:00 мск) около сотни горожан также вышли на улицу с плакатами и лозунгами в поддержку Фургала и хабаровчан.