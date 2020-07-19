Вторая за сутки несогласованная акция в поддержку Фургала началась в Хабаровске

ТАСС, 19 июля. Жители Хабаровска в воскресенье в 19:00 по местному времени (11:00 мск) во второй раз за день вышли на площадь имени Ленина у здания краевого правительства на несогласованную акцию в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее в этот же день жители Хабаровска уже приходили для проведения очередного несогласованного митинга, однако через полтора часа решено было разойтись по домам и снова собраться вечером.

По информации корреспондента ТАСС, в акции принимают участие около сотни человек. Они выкрикивают лозунги в поддержку губернатора, однако уже не так активно, как раньше. По словам собравшихся, горожане намерены проводить акции в поддержку Фургала каждый день.

Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. В акции 18 июля приняли участие около 10 тыс. человек. Из-за сильной жары пострадали шесть человек, люди обратились к медикам с тепловым ударом, проблемами с давлением и сердцем, одного человека госпитализировали. 18 и 19 июля в поддержку хабаровчан и их губернатора немногочисленные несогласованные акции прошли также во Владивостоке.

При этом и в одном, и в другом регионе большинство протестующих не пользуются медицинскими масками и перчатками. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет уже 10 недель подряд. Краевые власти не раз призывали население соблюдать санитарные меры и не выходить на массовые мероприятия. В Приморском крае также отмечается высокий показатель по количеству зараженных.