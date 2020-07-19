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Дело в отношении Сергея Фургала

В Хабаровске завершилась вечерняя несогласованная акция в поддержку Фургала

В митинге, по подсчетам корреспондента ТАСС, приняли участие примерно 200-300 человек

ТАСС, 19 июля. Вторая за день несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в воскресенье вечером (по местному времени) в Хабаровске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Ранее в этот день жители Хабаровска уже приходили для проведения очередного несогласованного митинга, однако через полтора часа решено было разойтись по домам и снова собраться вечером.

В вечерней акции, по наблюдениям корреспондента ТАСС, число участников не превышало 200-300 человек. Они проследовали по улицам города. Кроме того, некоторые водители устроили автопробег по Хабаровску, непрерывно подавая звуковые сигналы.

Примерно в 21:50 по местному времени (14:50 мск) люди начали расходиться по домам. По словам участников, они намерены и в дальнейшем ежедневно проводить акцию в поддержку губернатора.

Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. 18 и 19 июля немногочисленные несогласованные акции прошли также во Владивостоке.

При этом и в одном, и в другом регионе большинство протестующих не пользуются медицинскими масками и перчатками. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет уже 10 недель подряд. Краевые власти не раз призывали население соблюдать санитарные меры и не выходить на массовые мероприятия.

В Приморском крае также отмечается высокий показатель по количеству зараженных.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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