В Анкаре сообщили, что иконы и фрески Айя-Софии во время первой молитвы будут закрыты

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в воскресенье, что иконы и фрески в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле во время первой мусульманской молитвы, которая состоится 24 июля, будут закрыты занавесками.

"В мечеть [на первый намаз] будет допущено ограниченное количество людей. В нем (в намазе - прим. ТАСС) также примет участие наш президент. На первом этаже будет совершен пятничный намаз. Система освещения работать не будет, [фрески и иконы] будут закрыты занавесками", - сказал представитель Тайипа Эрдогана в эфире телеканала NTV.

Ранее турецкие официальные лица сообщали, что внутреннее убранство может быть скрыто от глаз молящихся при помощи специальной системы освещения.