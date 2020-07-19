Власти попросят прокуратуру выяснить причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде

ТАСС, 19 июля. Власти Нижегородской области обратятся в прокуратуру, чтобы выяснить причины появления запаха газа на территории областного центра, сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram губернатор области Глеб Никитин.

"Завтра утром правительство подает заявление в прокуратуру. Если у произошедшего была рукотворная причина, виновные будут наказаны. Завтра вызываю к себе все службы на разбор действий в этой ситуации. Очевидно, что как минимум оповещение жителей не было проведено должным образом", - отметил губернатор.

По словам главы региона, замеры воздуха предварительно показали, что ничего ядовитого в воздухе не было. Угроз нет, облако ушло. Система здравоохранение остается мобилизованной, но обращений в связи с происшествием не было, добавил Никитин.

В воскресенье, около 15:30 мск, в Нижнем Новгороде начали поступать многочисленные жалобы от жителей на сильный запах газа.