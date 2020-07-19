СМИ: ключевая фигура скандала вокруг Wirecard скрывается в России

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Немецкая газета Handelsblatt утверждает, что бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, скрывается в России. Издание сообщило об этом в воскресенье со ссылкой на собственные источники в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.

По версии газеты, Марсалек сейчас находится в одном из частных домов под Москвой якобы под надзором российских спецслужб. Handelsblatt утверждает, что перед своим бегством в Россию бывший топ-менеджер перевел в РФ из Дубая "значительные суммы денег в форме биткойнов".

Издание также пишет, что 18 июня Марсалек отправился чартерным рейсом из Клагенфурта через Таллин в Минск. Оттуда он якобы перебрался в Россию. Причем Handelsblatt указывает, что Марсалек часто бывал в России в последние годы и использовал во время поездок шесть загранпаспортов. Газета не приводит каких-либо конкретных доказательств своим словам.

В субботу журнал Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с группой Bellingcat, сообщил, что Марсалек якобы скрывается от правосудия в Белоруссии или России. По версии журнала, 40-летний бывший топ-менеджер прибыл в ночь на 19 июня в Минск. Издание сообщило, что имя Марсалека якобы можно найти в российском регистре прибывших и убывших лиц, который охватывает и Белоруссию. Der Spiegel также утверждал, что бывший член совета директоров Wirecard с 2010 года часто посещал РФ и что им интересовались в ФСБ России. По версии журнала, Марсалек якобы мог сотрудничать с российскими спецслужбами или даже работать на них. Издание также не привело каких-либо доказательств.

Скандал вокруг немецкого оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Оператор платежей до сих пор официально не объяснил отсутствие средств. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. Браун, проживающий в Вене, обвиняется в попытке "представить инвесторам и клиентам свою компанию более прочной с точки зрения финансов". Он был задержан, но затем отпущен под залог в €5 млн. Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.

Немецкая оппозиция подвергла критике правительство ФРГ за упущения в области финансового надзора и создание положительного образа компании. Левая партия заявила о необходимости создания в парламенте комитета по расследованию ситуации вокруг Wirecard.