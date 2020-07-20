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Мишустин поздравил Тухманова с 80-летним юбилеем

Премьер-министр назвал композитора новатором и непревзойденным мелодистом

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста России Давида Тухманова с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

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"Всенародно любимый композитор, новатор, непревзойденный мелодист, человек огромного таланта и творческой энергии, вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного эстрадного искусства, - говорится в поздравлении. - И конечно, особое место в вашем творчестве занимает знаменитый гимн Великой Победе, который четыре с половиной десятилетия звучит в сердцах миллионов людей".

Давид Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. В 1958 году окончил по классу фортепиано Детскую музыкальную школу им. Гнесиных (ныне Московская средняя специальная музыкальная школа, колледж, им. Гнесиных), после чего поступил на композиторское отделение Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных). Окончил вуз в 1963 году по классу педагога Фабия Витачека. Дипломной работой Тухманова была кантата на стихи Александра Твардовского из поэмы "За далью даль".

Композитор написал музыку к таким знаменитым композициям, как "Последняя электричка", "Я люблю тебя, Россия", "Мой адрес - Советский Союз", "Мы - большая семья", "День Победы". Композитор работает в различных жанрах, он создавал как эстрадную, так и камерную музыку. Написанные им песни исполняли Александр Градский, Леонид Бергер, Валерий Ободзинский, Нина Бродская, Валерий Леонтьев, Николай Носков, Лев Лещенко.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияТухманов, Давид Федорович
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