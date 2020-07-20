В Хабаровске завершилась очередная немногочисленная акция в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Очередная несогласованная и малочисленная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске вечером в понедельник, сообщает корреспондент ТАСС. По его подсчетам она едва собрала 80 участников.

После шествия по центральным улицам хабаровчане собрались на площади Ленина у здания правительства и начали скандировать лозунги в поддержку Фургала. Дождливая погода не позволила развернуть плакаты. Около 22:00 (15:00 мск) собравшиеся разошлись с площади.

Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Наиболее многочисленные из них, с количеством участников до 12 тыс., прошли 11 и 18 июля. Большинство протестующих не пользуются медицинскими масками и перчатками.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет уже 10 недель подряд. Краевые власти не раз призывали население соблюдать санитарные меры и не выходить на массовые мероприятия.