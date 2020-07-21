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Дело в отношении Сергея Фургала

Суд в ЕАО оштрафовал организатора несогласованного митинга в поддержку Фургала

Размер штрафа составил 20 тыс. рублей

ТАСС, 21 июля. Суд в Еврейской автономной области оштрафовал 37-летнего жителя Биробиджана на 20 тыс. рублей как организатора несанкционированного митинга. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Биробиджанского городского суда.

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Несогласованную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводили в Биробиджане 18 июля. Как сообщал областной портал "Биробиджан", на центральной площади города собралось несколько сотен человек.

"Жителю областного центра Л. вменялось совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления"). Суд пришел к выводу о виновности. Наказание назначено в виде штрафа 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Постановление в законную силу не вступило.

Также 37-летнему жителю Биробиджана вменяется неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Суд отложил рассмотрение этого дела. Максимальное наказание - арест на 15 суток.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичЕврейская автономная областьДело в отношении Сергея Фургала
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