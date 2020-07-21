В ОНК сообщили, что Фургал спокойно воспринял назначение Дегтярева

"Он узнал о назначении нового главы региона, так как сейчас у него в камере работающий телевизор. Он отреагировал спокойно и немногословно", - сказала она. По словам Меркачевой, Фургал получил также телеграммы с поддержкой от лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного незнакомого ему человека. "В СИЗО к нему письма и телеграммы доходят с задержкой", - отметила она.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников губернатора - бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, безработный Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.