В ОНК сообщили, что Фургал спокойно воспринял назначение Дегтярева

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу об организации убийств, спокойно воспринял назначение Михаила Дегтярева врио главы региона. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, посетившая Фургала в СИЗО "Лефортово".
"Он узнал о назначении нового главы региона, так как сейчас у него в камере работающий телевизор. Он отреагировал спокойно и немногословно", - сказала она. По словам Меркачевой, Фургал получил также телеграммы с поддержкой от лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного незнакомого ему человека. "В СИЗО к нему письма и телеграммы доходят с задержкой", - отметила она.
9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.
В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников губернатора - бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, безработный Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.