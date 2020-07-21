Дмитрий Шепелев перешел на ТНТ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Дмитрий Шепелев станет ведущим первого семейного шоу на ТНТ "Ты как я", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе канала. Премьера шоу состоится осенью.

"Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата - развлекательный проект "Ты как я" Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятков развлекательных передач России, Украины и Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Для Шепелева это шоу станет первым сотрудничеством с каналом ТНТ. В каждом выпуске проекта в студию к Дмитрию Шепелеву будут приходить комики, ведущие, актеры и актрисы, а также звезды ТНТ вместе со своими детьми. Участников ждут три этапа самых разных испытаний, чтобы выяснить, в чьей семье царит полное взаимопонимание, и узнать, правда ли, что дети - это маленькие копии своих родителей.

"Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет", - признался в разговоре с пресс-службой Шепелев.