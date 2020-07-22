В США суд снял запрет на раскрытие информации о деле участников задержания Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Суд в штате Миннесота во вторник снял заперт на разглашение информации о деле четырех бывших полицейских, которым были предъявлены обвинения в связи со смертью темнокожего Джорджа Флойда после задержания 25 мая. Об этом сообщила местная газета Star Tribune.
Флойд умер после того, как при его задержании полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, он находится под стражей. Трем другим бывшим полицейским, в частности, инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.
Судья Питер Кэхилл ранее постановил, что адвокатам и другим лицам, связанным с делом, запрещено раскрывать некоторые сведения о нем. Защита и представители ряда СМИ добивались отмены этих ограничений. На состоявшемся во вторник заседании Кэхилл согласился с их доводами. Он признал, что запрет является несправедливым по отношению к ответчикам, поскольку общественность в США настроена против них. Кэхилл признал, что введенный им запрет не действовал, поскольку СМИ все равно регулярно публиковали материалы о деле со ссылкой на источники.
Ранее представители СМИ, в том числе Star Tribune, также просили суд опубликовать видеозаписи, сделанные с помощью нагрудных камер участников задержания. Кэхилл пока не разъяснил, будет ли это сделано. Он также пока не ответил на ходатайство одного из адвокатов экс-полицейских о переносе разбирательства в другой город.
Шовин предстал перед судом по видеосвязи. Трое других экс-полицейских, которых ранее освободили под залог, присутствовали на заседании лично.