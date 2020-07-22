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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В США суд снял запрет на раскрытие информации о деле участников задержания Флойда

При этом судья пока не ответил на ходатайство одного из адвокатов экс-полицейских о переносе разбирательства в другой город

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Суд в штате Миннесота во вторник снял заперт на разглашение информации о деле четырех бывших полицейских, которым были предъявлены обвинения в связи со смертью темнокожего Джорджа Флойда после задержания 25 мая. Об этом сообщила местная газета Star Tribune.

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Флойд умер после того, как при его задержании полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, он находится под стражей. Трем другим бывшим полицейским, в частности, инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.

Судья Питер Кэхилл ранее постановил, что адвокатам и другим лицам, связанным с делом, запрещено раскрывать некоторые сведения о нем. Защита и представители ряда СМИ добивались отмены этих ограничений. На состоявшемся во вторник заседании Кэхилл согласился с их доводами. Он признал, что запрет является несправедливым по отношению к ответчикам, поскольку общественность в США настроена против них. Кэхилл признал, что введенный им запрет не действовал, поскольку СМИ все равно регулярно публиковали материалы о деле со ссылкой на источники.

Ранее представители СМИ, в том числе Star Tribune, также просили суд опубликовать видеозаписи, сделанные с помощью нагрудных камер участников задержания. Кэхилл пока не разъяснил, будет ли это сделано. Он также пока не ответил на ходатайство одного из адвокатов экс-полицейских о переносе разбирательства в другой город.

Шовин предстал перед судом по видеосвязи. Трое других экс-полицейских, которых ранее освободили под залог, присутствовали на заседании лично.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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