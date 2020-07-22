Мишустин: "социальное казначейство" избавит людей от сбора справок для получения выплат

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Формирование единой платформы "социального казначейства" избавит граждан от хождения по инстанциям для получения мер поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства, он рассказал о стремлении к проактивному формату работы власти, подчеркнув, что одним из проектов такого рода является "социальное казначейство".

"Это единая цифровая платформа для всех видов социальной поддержки. Ее смысл - помочь именно тем, кто в этом нуждается, объективно. И главное - избавить людей от сбора справок и хождения по инстанциям", - сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что создание "социального казначейства" было включено в проект общенационального плана действий по восстановлению экономики. Впервые принципы социального казначейства были отработаны при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей.

Как отметил премьер, месяцы дистанционного режима "показали, как надо улучшить цифровой формат взаимодействия между людьми и властью", чтобы людям было удобно, "когда государство само автоматически сообщает гражданину о всех полагающихся ему услугах и, конечно, предоставляет их в электронном виде".

Мишустин рассказал о существующих сервисах, в том числе для взаимодействия центра и регионов в борьбе с коронавирусом, о функционировании портала "Работа в России", где открылась возможность для дистанционной регистрации безработных и оформления соответствующих пособий, а также портала госуслуг, где оформлялись пособия на детей и было оформлено почти 3,5 млн больничных листов в период пандемии и так далее. "Все эти сервисы прошли жесткую проверку в экстремальных условиях, когда нагрузка на них достигала пика, что еще раз подтверждает необходимость внедрения именно сервисной модели всей исполнительной власти", - заключил глава кабмина.