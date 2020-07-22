Путин выразил президенту и премьеру Индии соболезнования в связи с жертвами наводнений

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и трагическими последствиями, вызванными наводнениями в ряде штатов страны. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений, произошедших в ряде штатов вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - отметил президент в телеграмме.

В среду газета The Times of India со ссылкой на МВД Индии сообщила, что по меньшей мере 470 человек погибли в восьми штатах Индии в результате наводнений, вызванных муссонными дождями. В регионах, пострадавших от стихийного бедствия, созданы 800 временных лагерей для эвакуированных из зоны затопления, в них размещены около 2 млн человек.