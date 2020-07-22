Власти Крыма считают, что программа кешбэка поддержит легальный бизнес в регионе

ЯЛТА /Республика Крым/, 22 июля. /ТАСС/. Новая государственная программа частичной компенсации путешественникам стоимости туров по России будет стимулировать легальный бизнес к работе в межсезонье, а также поможет легализовать теневой сектор, считает председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на возврат туристам части средств за туры по России, кешбэк смогут получить до 3 млн человек. Возврат по туру может составить от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб.

"Данный нормативный акт позволит привлечь внимание туристов к низкому сезону. Но это направлено только на легальную отрасль. Тем, кто находятся в серой зоне, в черной зоне, которые придумывают различные схемы, чтобы уйти от налогов, им придется задуматься", - сказал Черняк ТАСС в среду.

Он пояснил, что в Крыму есть множество туристических объектов, помимо пляжей, привлекающих туристов летом. Посетить памятники, объекты культуры, уникальные природные места можно в любое время года, а возврат части средств, по его мнению, даст дополнительные возможности сделать это. При этом для части туристов сумма, которая предполагается в качестве кешбэка, полностью возместит затраты на дорогу.

Собеседник считает, что средства, направленные на компенсации, вернутся в бюджет в качестве налогов. "Тут бюджет ничего не потеряет: гостиницы, рабочие места, которые будут созданы под эти программы, вернут все, а то и умножат. Думаю, что дополнительно к общему турпотоку [в Крыму] еще процентов 5 добавится. Понятно, что не с первого дня: должны быть подготовленные туроператоры, турагенты, экскурсионные бюро, экскурсоводы, но у тех, кто обычно закрываются на зиму, теперь есть шанс продолжить работу. Понимаем, что завтра все не побегут, эту базу надо нарабатывать, но сам ход маркетинговый замечательный", - добавил он.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году там побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по разным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии коронавируса. В Минтуризма Крыма ранее сообщали, что в июле регион рассчитывает принять около 1,5 млн туристов.