{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Матвиенко опровергла слухи, что чиновники получили вакцину от коронавируса весной

Она отметила, что первые две вакцины, которые прошли клинические испытания, появились совсем недавно
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сообщения о вакцинации ряда российских бизнесменов и политиков от коронавируса еще весной являются мифом, заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Насколько я знаю, вакцина сначала опробуется на мышах. Потом проходят клинические испытания на добровольцах. <...> Я не знаю случаев, кто бы мог вакцинироваться, потому что реально первые две вакцины, которые уже прошли клинические испытания, появились буквально совсем недавно. Неужели есть люди, которые готовы так до элементарных исследований испытывать на себе... Это один из мифов, по-моему, рожденный, что чиновники такие-сякие, им даже вакцины раньше других укололи. Нет, конечно", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Ранее о вакцинации российских бизнесменов и политиков еще в апреле писало агентство Bloomberg. Минздрав России опроверг эти сообщения.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
В одном из районов Псковской области зафиксировали вторую вспышку африканской чумы свиней
На территориях ввели карантин - запретили проводить убой всех видов животных, отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства
Читать полностью