Матвиенко опровергла слухи, что чиновники получили вакцину от коронавируса весной

"Насколько я знаю, вакцина сначала опробуется на мышах. Потом проходят клинические испытания на добровольцах. <...> Я не знаю случаев, кто бы мог вакцинироваться, потому что реально первые две вакцины, которые уже прошли клинические испытания, появились буквально совсем недавно. Неужели есть люди, которые готовы так до элементарных исследований испытывать на себе... Это один из мифов, по-моему, рожденный, что чиновники такие-сякие, им даже вакцины раньше других укололи. Нет, конечно", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Ранее о вакцинации российских бизнесменов и политиков еще в апреле писало агентство Bloomberg. Минздрав России опроверг эти сообщения.