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Собянин сообщил, что в Москве не планируется снова вводить ограничения из-за коронавируса

Как отметил мэр, на данный момент в Москве ситуация вполне спокойная
Мэр Москвы Сергей Собянин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Власти столицы не планируют вновь вводить ограничительные меры в городе, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная", - сказал Собянин.

В Москве с 16 июня были сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки. С 23 июня открыли фитнес-клубы и сняли ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты, заработали в полном объеме кафе и рестораны. При этом ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

В новость были внесены изменения (16:46 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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