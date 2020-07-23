Кадыров рассказал историю появления фото с двумя пулеметами

ГРОЗНЫЙ, 23 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, что сделал фото с оружием в руках во время проверки правил его хранения в оружейной комнате.

Госсекретарь США Майкл Помпео в минувший понедельник заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека. Кадыров в ответ заявил, что "принимает бой" и выложил фото с двумя пулеметами в руках.

"Пользуясь случаем, отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок", - написал в четверг Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Чечни также сообщил о присвоении ему звания генерал-майора.