В Айя-Софии впервые за 86 лет пройдет пятничный намаз

СТАМБУЛ, 24 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Первый за последние 86 лет пятничный намаз пройдет в соборе Святой Софии в Стамбуле.

Музейный статус архитектурного комплекса недавно был изменен, и теперь он вновь стал мечетью. Накануне возле Айя-Софии собрались десятки человек, чтобы отпраздновать решение Государственного совета Турции о смене статуса собора. В беседе с корр. ТАСС многие приветствовали это событие, называя такой шаг "суверенным правом Турции".

Ожидается, что в пятницу в молитве примут участие по меньшей мере 1 500 человек, в том числе президент Турции Тайип Эрдоган. Между тем глава Управления по делам религий Турции Али Эрбаш отметил, что Айя-София не сможет вместить всех желающих, поэтому для них организовано специальное пространство на площади Султанахмет, расположенной у мечети.

На время мусульманского поклонения, как обещают власти республики, внутреннее убранство собора Святой Софии, в том числе иконы и фрески, будет скрыто от глаз молящихся с помощью специальных занавесов.

Уникальный архитектурный комплекс

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был превращен в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем.

Айя-София - архитектурный комплекс, сохранивший элементы как христианской, так и мусульманской эпохи. Это здание почти тысячу лет оставалось самым большим культовым сооружением в христианском мире (до постройки католического кафедрального собора в Севилье в начале XVI в.). Длина храма составляет 100 м, ширина - 69,5 м, высота купола - 55,6 м, его диаметр - 32 м. Собор стал самой дорогостоящей постройкой византийских императоров: при его возведении было использовано около 130 тонн золота.

Храм, сооруженный из мрамора и кирпича, пережил несколько землетрясений и пожаров, неоднократно восстанавливался и перестраивался. Его внутренняя отделка продолжалась на протяжении нескольких столетий и отличалась особой роскошью. В период османского правления собор был дополнен четырьмя минаретами, михрабом (ниша, которая указывает направление Мекки) и мраморным минбаром (кафедра в мечети).

В ходе реставрации в 1930-х и 1950-х годах под слоем штукатурки были обнаружены считавшиеся утерянными мозаики и фрески времен византийской эпохи. Таким образом, в настоящее время в храме можно видеть и изображение Иисуса Христа, и изречения из Корана на восьми огромных щитах, подвешенных на сводах (самые большие в мире произведения искусства исламской каллиграфии).

В 1985 году архитектурный комплекс вместе с другими памятниками, расположенными в исторической части Стамбула, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изменение статуса

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.