Участниками проекта туристического кешбэка станут все регионы России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Все регионы России станут участниками нового проекта Ростуризма по возврату туристам части средств за покупку туров. О точной дате начала проекта будет объявлено в августе, сообщила журналистам в пятницу глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова во время рабочей поездки в Тверскую область.

"Туристический кешбэк - возврат средств туристам, это такой большой новый проект, мы ничего подобного в туризме в стране никогда не делали, он позволит предложить нашим гражданам 2 млн самых разных туров по всей стране по доступным ценам уже изначально, а турист еще и сможет получить выгоду от приобретения этого тура, получив возврат непосредственно на свою карточку, спустя короткое время после покупки тура", - сказала Догузова.

Как сообщалось ранее, по данным туроператоров, в список попали около 50 регионов РФ.

Главная цель проекта - стимулирование туристических поездок внутри России. "У нас вся страна примет участие в этом проекте, решили никого не ограничивать, не ограничивать туристов в их желаниях путешествовать по стране, решили не ограничивать регионы в их желаниях принять участие в этом проекте. Поэтому нашим гражданам, начиная с момента запуска, мы объявим его чуть позже, это произойдет в августе, начиная с момента старта акции и до конца года, будут доступны самые разные туры по всей стране, начиная от пляжного отдыха, продолжая культурно-познавательным, оздоровительным", - отметила Догузова.

По информации губернатора Тверской области Игоря Рудени, проект туристического кешбэка поможет привлечь гостей, в том числе в Конаковский район, где сейчас в Завидово развивается круглогодичный курорт, объекты туристско-рекреационного кластера "Волжское море". "Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна у гостей из других регионов. Я надеюсь, что наша область всегда будет гостеприимной для всех, кто решил к нам приехать", - подчеркнул Руденя.

Догузова отметила, что одной из ключевых задач Ростуризма является развитие доступных по ценам туристических направлений. "Ключевая задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром, - обеспечить доступный, комфортный и безопасный отдых для наших граждан. <...> Впервые этим летом наши граждане могут, начиная от 30 тыс. рублей за недельный отдых, поехать на Байкал, на Алтай, в Хакасию. То есть, мы такие очень необычные направления запустили за очень доступные цены", - отметила она.