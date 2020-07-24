В Танзании рассказали, чем привлекательна страна для туристов

"Мы полностью готовы показать россиянам все самое лучшее, что имеет Танзания, - отметил он в телефонном разговоре. - У нас есть такие мировые жемчужины, как песчаные пляжи острова Занзибар в Индийском океане, гора Килиманджаро с ее уникальной экосистемой, многочисленные заповедники, включая легендарный Серенгети". Он отметил, что Танзания расположена в южном полушарии и с сентября там начинается весна.

ПРЕТОРИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Танзания ожидает туристов из России и готова открыть перед ними красоты Восточной Африки. Об этом заявил в пятницу ТАСС сотрудник Совета по туризму Танзании Шеир Иаф.

Для всего танзанийского туристического бизнеса решение правительства России о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения с этой страной Восточной Африки является очень хорошей и важной новостью, подчеркнул Шеир Иаф. Танзания обладает развитым туристическим бизнесом. Страна богата своей экосистемой: на ее территории обитают более 4 млн зверей, представляющих 430 видов и подвидов, Танзания является мировым лидером по их количеству на квадратный километр. В стране действуют 17 национальных парков, которые занимают 38% ее территории.

Танзания одной из первых в Африке еще 18 мая открыла свое воздушное пространство для международных пассажирских авиарейсов, которые ранее были приостановлены в связи с пандемией нового коронавируса. С тех пор аэропорт Дар-эс-Салама принял уже несколько российских чартерных рейсов.

В свою очередь президент Танзании Джон Магуфули 7 июня объявил, что в стране больше нет заразившихся коронавирусом нового типа. "Болезнь была устранена благодаря Богу, - заявил Магуфули во время посещения церкви в столице страны городе Додома. - Страна полностью свободна от коронавируса". О полной победе над COVID-19 (вызываемым коронавирусом нового типа заболеванием) ранее объявили два других африканских государства - Маврикий и Сейшельские острова, которые находятся от Танзании в нескольких часах полета над Индийским океаном.

Власти Танзании делают сейчас все, чтобы облегчить туристам пребывание в стране. "По прилете в Танзанию зарубежные туристы проходят в аэропорту медицинский контроль, который ограничивается измерением температуры, - сообщил ТАСС в пятницу представитель посольства РФ. - Если она выше нормы, то туриста направляют на 14 дней в карантин. Если температура в норме, то прибывшему выдают медицинскую карту, которую он должен сохранять весь период пребывания в стране. В эту карту отели в случае необходимости ставят соответствующие отметки". Граждане РФ могут получить танзанийскую въездную туристическую визу либо в аэропорту по прибытии, либо заранее, электронно.