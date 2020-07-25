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Дело в отношении Сергея Фургала

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

По данным мэрии, ее участниками стали 6,5 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.

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Люди собрались на площади имени Ленина у здания краевого правительства, скандировали лозунги в поддержку Фургала. После с плакатами, флагами и барабанами собравшиеся двинулись по центральным улицам города, остановившись у здания мэрии. Затем люди снова собрались на площади возле здания краевого правительства.

Данными полиции о количестве участников акции агентство пока не располагает. Мэрия города сообщала о 6,5 тыс. демонстрантов, напомнив, что в прошлую субботу к несогласованной акции в поддержку Фургала в Хабаровске присоединились около 10 тыс. жителей региона.

В Хабаровском крае несогласованные акции из-за ареста Фургала проходят с 11 июля. При этом в регионе осложнилась ситуация с распространением коронавируса, что, по оценке Роспотребнадзора, связано с увеличением активности населения - люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. Врио губернатора Михаил Дегтярев в пятницу назвал ситуацию тревожной.

Помимо Хабаровска, акции в поддержку бывшего губернатора прошли и в других городах Дальнего Востока.

Теги
РоссияХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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