Храм Саграда Фамилия в Барселоне открылся для посетителей

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Всемирно известный храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне открылся для всех посетителей 25 июля.

В одной из главных достопримечательностей Испании теперь можно будет побывать по выходным с 09:00 до 15:00 по местному времени (10:00 - 16:00 мск). Билеты продаются на сайте базилики. Церковь была закрыта в середине марта из-за пандемии коронавируса. К 4 июля храм не работал уже 114 дней, за всю историю на такой долгий срок он закрывался только во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации храм постепенно открывал двери для разных категорий посетителей. Так, в первой половине июля церковь могли посетить медперсонал городских больниц и их семьи, сотрудники правоохранительных органов, а также представители неправительственных, общественных и коммерческих организаций. На следующем этапе попасть внутрь храма смогли уже все жители Барселоны.

Храм Святого Семейства был заложен в 1882 году по проекту испанского архитектора Антонио Гауди (1852-1926). Его строительство ведется на частные пожертвования, и оно до сих пор не завершено. Ежегодно храм посещают около 4,5 млн туристов. Резкий приток посетителей начался после того, как в 2010 году его освятил Папа Римский Бенедикт XVI и дал разрешение на совершение там церковных служб. Тогда же храм получил звание Малой папской базилики.

До пандемии планировалось, что строительные работы завершатся в 2026 году - в 100-летнюю годовщину со дня смерти Гауди. Однако, как сообщили ранее ТАСС в мэрии Барселоны, из-за последствий распространения коронавируса сооружение Саграда Фамилия в испанской Барселоне, вероятнее всего, не удастся завершить в 2026 году.