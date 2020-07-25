Нейтрализующие маски, рост заражений в Севастополе. Главное о коронавирусе за 25 июля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 806 720 случаев заражения, из них новых — 5 871. За сутки умерли 146 человек, за весь период — 13 192.
- Центр Чумакова начнет клинические испытания вакцины против коронавируса в конце августа и планирует поставлять вакцину на международный рынок.
- Южная Корея и Россия могут возобновить пассажирские авиаперевозки с 1 августа.
- В Севастополе выявлено 20 случаев заражения коронавирусом за сутки, это рекорд с апреля. Всего за все время пандемии там зафиксировано 332 случая заболевания COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 237 264 случая заражения, из них новых — 648 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано 15,8 млн случаев заражения, умерли более 640 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Ученые выяснили, что коронавирус может распространяться на расстояние более 8 м.
- Иностранные учащиеся не смогут прибыть в США, если осенью их занятия перейдут в онлайн.
- Австрия с 27 июля потребует отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде из 32 стран, в том числе из России.
- В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус.
- Храм Саграда Фамилия в Барселоне открылся для посетителей.