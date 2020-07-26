МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил военнослужащих военно-морского флота с Днем ВМФ и отметил их преданность Родине и профессионализм, сообщили в секретариате Медведева.

"На протяжении нескольких столетий военный флот надежно стоит на защите национальных интересов России. В его героической истории - яркие страницы боевых побед и важнейших географических открытий. А благодаря мужеству и профессионализму многих поколений военных моряков наша страна завоевала славу великой морской державы", - говорится в поздравлении.

По словам зампредседателя Совбеза, отечественный ВМФ сегодня успешно выполняет самые сложные и ответственные задачи.

"Мощные надводные корабли и подводные лодки обеспечивают безопасность страны от Балтики до Тихого океана, от Арктики до Черного моря. Многие из этих судов спроектированы по уникальным технологиям и не имеют аналогов в мире. Но на этом нельзя останавливаться. Успешное развитие надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты - залог укрепления обороноспособности России. Государство и дальше будет добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул он.

Медведев также отметил, что морская сила России это не только корабли, военные базы и уникальные судостроительные технологии. "Это прежде всего люди, их любовь к морю, преданность Родине и своему делу. Уверен, что вы и впредь будете приумножать славу флота и России, достойно продолжите традиции своих предшественников. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего", - заключил он.