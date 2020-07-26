Представители аэропорта Краснодара опровергли информацию о минировании

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара работает в штатном режиме, он не получал информацию о минировании, сообщил ТАСС в воскресенье официальный представитель международного аэропорта Краснодара Виталий Коренюгин.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник в экстренных службах, что в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о "минировании" аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве.

"Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Мы не получали информацию о минировании", - сказал Коренюгин.