Минвостокразвития ожидает притока туристов на Камчатку и Сахалин после введения кешбэка

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития ожидает, что программа туристического кешбэка повысит доступность поездок на Дальний Восток для россиян. Наибольший рост турпотока в округе ожидается в Бурятии, на Сахалине и Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

"Наибольший приток туристов прогнозируется в Республику Бурятия, Камчатский край, Сахалинскую область", - сказал собеседник агентства.

В министерстве также считают, что в целом возмещение части средств, потраченных на путешествие, позитивно повлияет на доступность туристических поездок по стране, в том числе в регионы Дальнего Востока. При этом Минвостокразвития не дает конкретных прогнозов по росту турпотока в ДФО из-за неопределенности ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российским туристам компенсируют от 5 до 15 тыс. рублей за путешествия по России. На эти цели будет выделено 15 млрд рублей, получить кешбэк смогут около 3 млн туристов.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.