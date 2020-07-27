Ярославский речной порт оштрафовали на 150 тыс. рублей за разлив нефтепродуктов на Волге

ТАСС, 27 июля. ОАО "Ярославский речной порт" оштрафовали на 150 тыс. рублей по итогам административного расследования о причинах разлива нефтепродуктов, которое произошло 1 июня на Волге в районе Городца в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

1 июня при прохождении Городецких шлюзов судно-буксир, зарегистрированное на ОАО "Ярославский речной порт", столкнулось с дамбой, в результате чего произошла утечка нефтепродуктов.

"По результатам административного расследования, учитывая все обстоятельства происшествия, в отношении ОАО "Ярославский речной порт" вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ ("Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение"). Наложен штраф в размере 150 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Утечка нефтепродуктов произошла из-за разгерметизации топливных цистерн. Результат проб воды подтвердили превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в реке. "В адрес нарушителя направлено претензионное письмо с требованием о добровольном возмещении ущерба [окружающей среде]. В случае отказа, взыскание будет производиться в судебном порядке", - говорится в сообщении.