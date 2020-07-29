Экологи призвали жителей Приморья перестать подкармливать белух из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Экологи коалиции общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" призвали жителей Приморского края при встрече с белухами в море не подкармливать их, не прикасаться и держать дистанцию. Специалисты опасаются, что это приведет к гибели или новым отловам морских млекопитающих. Об этом в среду сообщается на официальной странице организации в соцсети "ВКонтакте".

"Мы просим всех соблюдать рекомендации экспертов по морским млекопитающим - не трогать белух, не плавать с ними, не пытаться подкармливать. Очень важно помочь им адаптироваться к новым условиям, опять стать дикими и свободными. Такие действия, как прикармливание, прикосновения, преследования, могут привести к печальным последствиям. Белухи начнут искать контакт с человеком, попрошайничать, что может послужить базой для попытки отлова животных и содержания в неволе", - говорится в опубликованном сообщении.

Экологи опасаются, что близкий подход белух к лодкам может также обернуться травмами или гибелью животных. Также существует опасность заражения различными заболеваниями, которые передаются от людей к китообразным.