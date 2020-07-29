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Экологи призвали жителей Приморья перестать подкармливать белух из "китовой тюрьмы"

В организации "Свободу косаткам и белухам" отметили, что животным важно стать дикими и свободными

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Экологи коалиции общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" призвали жителей Приморского края при встрече с белухами в море не подкармливать их, не прикасаться и держать дистанцию. Специалисты опасаются, что это приведет к гибели или новым отловам морских млекопитающих. Об этом в среду сообщается на официальной странице организации в соцсети "ВКонтакте".

"Мы просим всех соблюдать рекомендации экспертов по морским млекопитающим - не трогать белух, не плавать с ними, не пытаться подкармливать. Очень важно помочь им адаптироваться к новым условиям, опять стать дикими и свободными. Такие действия, как прикармливание, прикосновения, преследования, могут привести к печальным последствиям. Белухи начнут искать контакт с человеком, попрошайничать, что может послужить базой для попытки отлова животных и содержания в неволе", - говорится в опубликованном сообщении.

Экологи опасаются, что близкий подход белух к лодкам может также обернуться травмами или гибелью животных. Также существует опасность заражения различными заболеваниями, которые передаются от людей к китообразным.

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"Пожалуйста, любуйтесь китами, общайтесь, но на некотором расстоянии. Категорически нельзя гладить, обнимать, засовывать руки в рот и провоцировать попрошайничество - то есть кормить или делать вид, что собираетесь покормить", - призывают экологи.

За ситуацией с белухами следят ученые и экологи, а также общественные активисты с момента выпуска на свободу. Весной ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщили, что часть выпущенных в акватории Приморского края белух, находившихся в бухте Средней, провели зиму около Владивостока и Находки. Все наблюдения ученых и очевидцев свидетельствуют о том, что животные ведут активный образ жизни, охотятся в прибрежной зоне и выглядят упитанными. В отличие от диких сородичей эти белухи не боятся людей и судов.

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