Власти Канарских островов оценили возможность создания туристических коридоров с Россией

МАДРИД, 30 июля. /ТАСС/. Власти Канарских островов считают "отличным вариантом" возможность создания безопасных туристических коридоров с зонами России, где складывается благоприятная эпидемиологическая ситуация. Об этом корреспонденту ТАСС заявила советник по туризму, промышленности и торговли при правительстве Канарских островов Яиса Кастилья Эррера.

"Было бы отличным вариантом установление безопасных коридоров с зонами с низким эпидемиологическим индексом и даже, если бы это было осуществимо, предусмотреть возможность реализации теста [на коронавирус] до поездки и после нее, чтобы гарантировать санитарный [принцип] взаимности", - уточнила она. "Нам нужно найти способы поддержания туристической активности, поскольку на островах от нее зависят 40% занятости и 35% ВВП [островов], и мы не можем ждать, пока будет разработана и распространена вакцина [от коронавируса] для восстановления турпоездок", - добавила Кастилья Эррера.

Отвечая на вопрос, когда российские туристы смогут вернуться на Канарские острова, она отметила: "Я надеюсь, что как можно раньше, но это больше зависит от органов здравоохранения, которые анализируют развитие пандемии и разрабатывают меры по защите населения как в стране, откуда прибывают туристы, так и в стране, куда они направляются".

"В 2019 году нас посетили 73 583 россиян старше 15 лет, что составляет 0,6% от общего объема рынков с точки зрения числа прибытий", - поделилась советник. По ее словам, согласно опросам, большинство российских туристов делали выбор в пользу Канарских островов из-за благоприятного климата.

"Несмотря на то, что на долю россиян приходится всего 0,6% от общего туристического спроса на Канарских островах, в 2019 году оборот этого рынка составил €128 млн, учитывая, что у россиян расходы на поездку выше: в среднем €1 743, намного больше, чем у остальных стран, где средние расходы составляют €1 136, - пояснила Кастилья Эррера. - Среднесуточные расходы гражданина России составляют €154,4". Она отметила, что в среднем туристы из России при путешествии на острова проводят тут 13-14 дней, в то время как остальные отдыхающие в среднем останавливаются на Канарах на девять ночей.

Ситуация с открытием границ

21 июня Испания вновь открыла границы со странами Шенгенской зоны. Исключение было сделано лишь для Португалии, с которой королевство открыло границу 1 июля. С 4 июля власти Испании начали постепенное открытие границ со странами, которые не входят в состав Евросоюза.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил, что вопрос о возможном открытии границ России со странами Европейского союза непосредственно связан с обеспечением безопасности граждан. Грушко также высказался против попыток политизации этой проблемы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности. По его словам, эти вопросы обсуждаются с иностранными партнерами. С 1 августа возобновляются регулярные и чартерные авиарейсы из РФ в Великобританию, Турцию и Танзанию.