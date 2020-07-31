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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму

Власти Крыма окажут помощь пострадавшим при столкновении микроавтобуса и грузовика

Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших в смертельном ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму и пообещал оказать помощь пострадавшим. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.

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"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку", - написал Аксенов.

Он заверил, что врачи Крыма "делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим, задействованы все необходимые силы и ресурсы".

"Уверен, что правоохранительные органы после тщательного изучения всех обстоятельств данного происшествия смогут дать справедливую оценку и привлечь всех ответственных. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы избежать таких ужасных трагедий в будущем", - добавил глава региона.

В результате ДТП, по последним данным, погибли девять человек, в том числе водитель микроавтобуса и один ребенок.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму
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